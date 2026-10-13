Un detenido en Ponferrada por tráfico de drogas y un identificado por realizar grafitis y posesión de drogas

PONFERRADA (LEÓN), 13 (EUROPA PRESS)

La Concejalía de Seguridad Ciudadana de Ponferrada ha detenido durante la madrugada de este martes a un varón de 26 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, y ha identificado a otro por la realización de grafitis y por posesión de sustancias estupefacientes.

En cuanto a la detención, se ha producido en el marco de los controles rutinarios que la Policía Municipal realiza en diferentes zonas de la ciudad para garantizar la seguridad ciudadana. Durante uno de estos dispositivos los agentes observaron el extraño comportamiento de una persona, por lo que procedieron a su identificación y a realizarle un cacheo superficial en el que localizaron nueve envoltorios de hachís. El detenido y los efectos intervenidos fueron puestos a disposición judicial, según han informado fuentes municipales.

En una segunda actuación, tras recibirse un aviso que alertaba de la presencia de una persona que realizaba pintadas, los agentes identificaron a un hombre de 42 años mientras hacía grafitis en las inmediaciones del Instituto de Educación Secundaria Virgen de la Encina. Durante el cacheo superficial los agentes le intervinieron pequeñas cantidades de cocaína y marihuana.

El hombre fue propuesto para sanción por los daños, el deslucimiento de bienes y por posesión de drogas. Asimismo, la Policía Municipal informó a los propietarios de los inmuebles afectados para que puedan emprender las acciones oportunas de cara a reclamar los daños ocasionados.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Cortina, ha agradecido en nombre de la Policía Municipal la colaboración ciudadana, ya que su participación ha resultado "fundamental" para prevenir y detectar conductas que afectan a la seguridad y la convivencia en la ciudad.