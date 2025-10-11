Detenido el presunto autor del robo en un coche dentro de un garaje comunitario de Burgos - POLICÍA NACIONAL

También está investigado por un delito de estafa tras utilizar en un supermercado una tarjeta de crédito que se llevó al cometer el hecho

BURGOS, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Burgos ha detenido y puesto a disposición judicial durante las pasadas horas a un hombre de mediana edad como presunto responsable del robo de efectos del interior de un coche aparcado en un garaje comunitario situado en el barrio de San Pedro de la capital burgalesa.

Tras la investigación practicada a partir de la denuncia interpuesta por la persona perjudicada, se ha determinado que este sujeto accedió al interior del estacionamiento subterráneo de un bloque de pisos, cogió uno de los extintores de la propia instalación antiincendios, y lo empleó para fracturar el cristal del lado del copiloto de un turismo aparcado allí.

Fue entonces cuando se llevó distintos efectos de su interior, tales como documentación de su titular y otros familiares, una tableta de once pulgadas y varias tarjetas de crédito.

Tras huir del lugar, el presunto autor del hecho se dirigió hasta un supermercado cercano, donde realizó una compra con una de las tarjetas recién sustraídas, motivo por el que se le imputa además un delito de estafa.

Los investigadores creen que puede ser el responsable de otros dos robos en vehículos cometidos en días inmediatamente posteriores en sendas calles adyacentes a la del suceso esclarecido, y trabaja para reunir los indicios y/o pruebas suficientes de su participación en los mismos, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.