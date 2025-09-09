Detenido en la provincia de Burgos sorprendido con medio kilo de cannabis que llevaba en un turismo

BURGOS, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 35 años al que sorprendió con medio kilo de cannabis en el interior de un turismo cuando circulaba por la N-1 a su paso por la comarca del Arlanza, en la provincia de Burgos.

Los hechos ocurrieron durante la realización de un punto de verificación de personas y vehículos establecido en la carretera N-1, a su paso por la comarca del Arlanza, donde efectivos del Puesto de Lerma dieron el alto a un turismo ocupado por dos varones.

Nada más aproximarse, la patrulla percibió un intenso olor a cannabis que emanaba del interior del habitáculo, lo que levantó de inmediato las sospechas de los agentes, han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

Ante esta situación, se llevó a cabo un registro exhaustivo del vehículo durante el que se localizó una bolsa de plástico que contenía una sustancia vegetal de color verde, con un inconfundible olor a marihuana.

Una vez trasladada la bolsa para su pesado en báscula de precisión, se constató que contenía un total de 500 gramos, una elevada cantidad que constituía un claro indicio de su presunto destino al tráfico ilícito de drogas.

Como resultado, los agentes informaron al conductor de su condición de detenido por los hechos, para proceder a continuación a su custodia hasta dependencias oficiales, donde se practicaron las correspondientes diligencias policiales, que junto con el detenido y la droga incautada han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Lerma.