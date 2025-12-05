Detenido por provocar un accidente en Magaz (Palencia) y darse a la fuga

Patrulla de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALENCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a un hombre de 27 años como supuesto autor de un delito de abandono del lugar de un accidente, tras causar un siniestro vial en las inmediaciones de Magaz de Pisuerga.

Los hechos ocurrieron sobre las 22.40 horas del pasado miércoles 3 de diciembre, cuando se produjo un alcance lateral entre dos vehículos, supuestamente por no respetar el detenido una señal de STOP, por lo que se dio a la fuga, informa el Instituto Armado a través de un comunicado.

Tras la llegada de una patrulla del Subsector de Tráfico, se señalizó el lugar de la incidencia para evitar nuevos siniestros viales hasta la llegada de una grúa, que retiró el vehículo de la vía, y de una ambulancia, que evacuó a la conductora al hospital Rio Carrión.

Con los datos facilitados por esa conductora, se inició la búsqueda del vehículo causante del siniestro, siendo localizado en un pueblo cercano apenas unas horas después, procediendo a la detención del conductor por el referido delito.