Detenido el dueño de un concesionario de motos de Valladolid por estafar 100.000 euros a 25 clientes

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid al responsable de un concesionario de motos por estafar a 25 personas una cuantía superior a los 100.000 euros, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se remontan al pasado mes de agosto, cuando se recibió denuncia en dependencias policiales de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Valladolid en la que un ciudadano relataba haber pagado una señal de 6.480 euros al responsable de un concesionario de motos de la capital para la adquisición de una motocicleta nueva.

El perjudicado manifestó que se había producido una gran demora en la entrega del nuevo vehículo, sin que llegara a materializarse y además se había enterado de que ya no existía relación comercial entre el concesionario y la marca de motocicletas que anunciaba.

Por ello, había exigido la devolución de su dinero, a lo que solo recibió respuestas evasivas por parte del encargado del concesionario, que fue arrestado el pasado lunes, 29 de septiembre.

Otras denuncias de ciudadanos en circunstancias similares se produjeron en fechas posteriores y, al darse la circunstancia de que varios de los afectados hicieron uso de las redes sociales para poner sobre aviso de las prácticas del encargado del concesionario, más afectados salieron a la luz y presentaron la correspondiente denuncia.

Hasta el momento el número de afectados se eleva a 25 personas, las cuales en su inmensa mayoría daban una señal económica para la adquisición de un vehículo nuevo que nunca recibían, a lo que el responsable del establecimiento alegaba que se debía a retrasos de distribución. También ha habido víctimas que llegaron a financiar la compra de esas motocicletas, pagando las cuotas de los préstamos solicitados sin disponer del vehículo.

Otros afectados entregaron motocicletas de su propiedad, en concepto de señal y se encontraron luego el concesionario cerrado y sin que pudieran recuperar sus vehículos.

OTROS CASOS

Asimismo, hay clientes que han denunciado haber entregado sus vehículos para realizar alguna reparación y se dan las mismas circunstancias que las descritas anteriormente de retrasos en la entrega de los vehículos, respuestas evasivas del encargado respecto a los plazos de devolución y en muchas ocasiones el concesionario cerrado sin que atendieran a sus llamadas.

Ha habido personas afectadas incluso en otras provincias, con denuncias presentadas en dependencias de la Policía Nacional en la Comisaría de Jerez de la Frontera, en Cádiz y otra víctima que denunció en Pontevedra por hechos similares.

Agentes de Policía Nacional uniformados han estado en días anteriores en el concesionario facilitando que algunas de las víctimas pudieran recuperar las motocicletas de su propiedad que estaban en el local.

El grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid ha aunado todas las denuncias de los perjudicados elaborando un extenso atestado policial, en el que el perjuicio económico ocasionado por el encargado del concesionario ha sido de 100.950 euros en total, sin contar los ocasionados por financiaciones con sus respectivos intereses y pagos de cuotas.

Hasta el momento hay 25 personas afectadas, si bien no se descarta que se reciban nuevas denuncias en días venideros. El pasado día 29 agentes de Policía Nacional detuvieron al encargado del concesionario y, tras ser informado de su imputación como presunto autor de un concurso de delitos contra el patrimonio, estafa, apropiación indebida y falsedad documental, se le trasladó a dependencias de la Policía Nacional, donde fue escuchado en declaración.

El atestado ha sido remitido a la autoridad judicial y el hombre ha quedado en libertad con la obligación de comparecer ante el juez, cuando sea requerido.