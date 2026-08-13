Detenido por robar 34 tubos de sondeos valorados en más de 6.300 euros en La Seca (Valladolid)

Un agente obserba tubos de regadío en una explotación agraria. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a una persona como presunta autora de dos delitos de hurto de material agrícola en la localidad de La Seca, donde supuestamente sustrajo un total de 34 tubos de sondeo valorados en más de 6.300 euros, y ha investigado a otra por un presunto delito de receptación.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, señala la Comandancia a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La investigación se inició tras las denuncias presentadas por los responsables de dos explotaciones agrícolas del municipio. En el primer caso, entre los días 25 y 28 de julio, se sustrajeron 16 tubos de sondeo de seis metros de longitud, valorados en aproximadamente 1.500 euros. Posteriormente, entre los días 31 de julio y 3 de agosto, se sustrajeron otros 18 tubos de similares características, valorados en 4.860 euros.

En ambos casos, los agentes observaron indicios que apuntaban al empleo de un vehículo tipo camión de dos ejes para transportar el material.

Las primeras gestiones permitieron a los agentes recabar la declaración de un vecino de La Seca, quien manifestó haber visto un camión de pequeñas dimensiones, caja abierta y laterales metálicos, que transportaba tubos de grandes dimensiones que sobresalían del vehículo. El testigo indicó que tanto el camión como el conductor eran habituales en la zona y que podrían estar vinculados con la recogida de chatarra.

A partir de esta información, la Guardia Civil intensificó las gestiones en localidades próximas hasta identificar a dos personas dedicadas a la recogida de chatarra.

Posteriormente, los investigadores realizaron inspecciones en varios establecimientos de gestión de residuos de Valladolid, en los que localizaron entregas de material realizadas por uno de los identificados. En concreto, los días 27 y 31 de julio se habían entregado 670 y 974 kilogramos de chatarra, respectivamente, consistentes en tubos de hierro de grandes dimensiones.

Las gestiones posteriores permitieron localizar a la persona que adquirió el material, quien afirmó inicialmente que los tubos le fueron entregados por un vecino de La Seca que le indicó que contaba con autorización para llevárselos.

Ante las contradicciones detectadas durante las pesquisas, los agentes citaron a ambas personas y, finalmente, el pasado 10 de agosto se procedió a la detención del presunto autor de los robos y a la investigación de la otra persona implicada.