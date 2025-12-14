Detenido por robar una cartera y usar la tarjeta de crédito para comprar en un quiosco en Valladolid

VALLADOLID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de hurto y otro de estafa tras haber accedido a un local que se encontraba en reformas, robar una cartera y utilizar una de las tarjetas de crédito que había en su interior para realizar una compra en un quiosco.

Los hechos fueron denunciados por la víctima el pasado día 28 de octubre en la Comisaría de Policía Nacional de Delicias Valladolid, en una denuncia en la que la víctima relataba cómo mientras acometía un pequeño trabajo de reforma en un establecimiento hostelero de la capital, sorprendió a un hombre que le dijo que había entrado para tomar una consumición.

La víctima le indicó que el establecimiento estaba cerrado por lo que el hombre abandonó el lugar y posteriormente se dio cuenta que del interior de una mochila que había dejado en la sala, faltaba su cartera.

En su cartera había unos 70 euros en efectivo, así como documentación y tarjetas bancarias, según han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Posteriormente, recibió un cargo de una de esas tarjetas en un quiosco de la capital, que la víctima no había realizado.

Tras ponerse en conocimiento del grupo pertinente la denuncia, los investigadores de la Policía Nacional iniciaron diferentes pesquisas para determinar la identidad del presunto autor.

Estas dieron como resultado la plena identificación del hombre, a quien le constaban once detenciones policiales, por lo que se cursó una orden de búsqueda y detención policial.

Más tarde, agentes policiales que realizaban un servicio preventivo para evitar la comisión de hechos delictivos localizaron al presunto autor el pasado 11 de diciembre por la mañana en la vía publica en Valladolid.

Los agentes procedieron a dar el alto al individuo y tras comprobar su identidad, lo detuvieron como presunto autor de un delito de hurto y otro de estafa, por lo que fue trasladado a dependencias policiales, donde ha permanecido bajo custodia hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.