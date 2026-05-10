Sucesos.- Un detenido por robar en el interior de cinco vehículos en Fabero (León) - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 54 años en la localidad de Fabero (León) como presunto autor de un delito de robo continuado en el interior de cinco vehículos, tras ser sorprendido en el interior de uno.

La detención se llevó a cabo el 6 de mayo tras una investigación que se inició por denuncias presentadas por varios vecinos que alertaron de daños y sustracciones en vehículos estacionados en diferentes puntos del municipio, unos hechos que habrían ocurrido cuando el autor accedió al interior de los turismos tras romper las ventanillas o forzar los sistemas de cierre, según ha señalado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press.

Después de la alerta y tras las gestiones desarrolladas por la Guardia Civil, los agentes sorprendieron al autor de los robos mencionados, cuando se encontraba en el interior de uno de los coches, y procedieron a su detención, así como a la intervención de los utensilios que utilizaba para abrir las puertas.

El detenido ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada en funciones de Guardia.

Asimismo, el Instituto Armado ha recordado la importancia de no dejar objetos de valor visibles en el interior de los vehículos y ha recomendado estacionar en zonas iluminadas y transitadas para prevenir este tipo de delitos.