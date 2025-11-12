Detenido por robar piezas por valor de 1.500 euros en un taller mecánico de Palencia

Valla del taller y las piezas robadas. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palencia ha detenido a un varón de 36 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza de piezas por valor de 1.500 euros en un taller mecánico situado en la calle Francia.

Dos patrullas acudieron al aviso del propietario del negocio, que alertaba de haber encontrado a una persona con un carro saliendo de sus instalaciones con varias piezas de su propiedad, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Ya en el lugar, los agentes identificaron al implicado y averiguaron que había accedido al taller tras saltar un vallado perimetral, por lo que fue imputado por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas.

El individuo fue trasladado al centro de salud de La Puebla para someterlo a un reconocimiento médico y posteriormente a la Comisaría de Policía Nacional, donde ingresó en calabozos y quedó a disposición judicial.

El material, justificado y valorado en más de 1.500 euros, fue devuelto a su legítimo propietario.