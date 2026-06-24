Detenido en Salamanca un fugitivo buscado en Brasil por diversos delitos como tenencia de armas y malos tratos

Imagen de archivo de vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un ciudadano brasileño reclamado por las autoridades de Brasil, al cual le constaba una orden internacional de detención por una diversidad de delitos, entre ellos, tenencia de armas y municiones, delitos contra el patrimonio y malos tratos en el ámbito familiar.

La investigación se inició tras tener conocimiento en dependencias policiales de que un varón con una orden internacional de detención en vigor, emitida por las autoridades de Brasil, podría tener fijada su residencia en algún lugar de la ciudad, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Después de las pertinentes labores de investigación, se consiguió determinar el domicilio exacto del varón fugado, un piso compartido en el cual hacía una vida normal e intentaba pasar desapercibido para evitar los requerimientos de detención que sobre él pesaban.

Finalmente, en la mañana de este martes se estableció un dispositivo tendente a proceder a la detención del ciudadano brasileño. Fruto del mismo se consiguió su arresto y fue trasladado a dependencias policiales para la realización de todos los trámites oportunos y, tras la finalización de los mismos, fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional.