Detenido en Salamanca tras un persecución en la que arrojó una mochila con varios mandos de garaje y llaves

SALAMANCA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón tras una persecución en la cual el individuo accedió al interior del patio de una vivienda para intentar ocultarse tapado con plásticos, todo ello tras emprender una huida al ser identificado por los agentes.

Los hechos ocurrieron a media tarde de este lunes, 16 de febrero, cuando los agentes observaron a un varón que al percatarse de la presencia policial se escondió detrás de un tabique.

Los agentes se dirigieron hacia el lugar en el que se encontraba y le solicitaron que se identificara, momento en el que aprovechó para salir corriendo y arrojar la mochila que llevaba al suelo.

Los agentes iniciaron una persecución e indicaron al varón que se detuviera en reiteradas ocasiones, a lo que este hizo caso omiso y se introdujo a través de una ventana en un solar, desde el que saltó al patio interior de una vivienda.

Una vez accedieron los agentes al patio de la vivienda, le observaron tumbado en el suelo y tapado con unos plásticos negros que cubrían unos enseres. Así, el varón fue detenido por resistencia y desobediencia.

Recuperada la mochila que el detenido arrojó al iniciar su huida, se comprobó que en su interior había mandos de garajes, un juego de llaves --una de ellas de un vehículo--, dos tarjetas de transporte a nombre de otras personas y otros efectos, los cuales quedan en estas dependencias para la realización de las gestiones oportunas a fin de determinar su procedencia ilícita y determinar la identidad de sus legítimos propietarios.

Al varón le constan más de un centenar de detenciones anteriores. Una vez finalizados todos los trámites en dependencias policiales, el detenido pasó a disposición de la Autoridad judicial, a la cual se dio cuenta de todos los hechos.