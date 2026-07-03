Detenido en Salamanca por robar una bicicleta eléctrica valorada en 900 euros

Bicicleta eléctrica robada en Salamanca. - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a un hombre como presunto autor de un delito contra la propiedad al acceder de madrugada al centro de trabajo del propietario y, tras cortar la cadena con la que estaba atada, llevarse una bicicleta eléctrica valorada en 900 euros.

Los hechos han ocurrido a mediados del mes de junio, cuando el varón accedió al centro y se llevó la bicicleta y su propietario denunció los hechos, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Una vez realizadas las gestiones oportunas, se ha determinado la identidad del autor, al que se ha arrestado en la mañana de este jueves, 2 de junio, mientras que se ha logrado recuperar la bicicleta sustraída, que presentaba una de las ruedas pinchada y no tenía los guardabarros, y se ha entregado a su propietario.

Una vez finalizados todos los trámites documentales en dependencias policiales, la Policía ha dado cuenta de los hechos a la autoridad judicial competente.