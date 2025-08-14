Detenido en Salamanca por robar dos coches y hacer compras con las tarjetas sustraídas

SALAMANCA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por robos en el interior de dos vehículos y las posteriores estafas que ha realizado con la utilización de las tarjetas bancarias que ha sustraído de los mismos.

Así, el autor de los hechos ha fracturado distintos elementos de los vehículos para acceder a su interior, inspeccionar los distintos habitáculos y sustraer varios efectos. Entre estos se han encontrado una elevada cantidad de dinero en efectivo, además de varias tarjetas bancarias que ha utilizado para llevar a cabo cargos posteriores con las mismas, tal y como han señalado desde la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Una vez que se ha recibido la denuncia en las dependencias policiales del primero de los robos, se ha iniciado una investigación que ha dado como resultado la plena identificación del autor del robo, quien tiene numerosos antecedentes por hechos similares a los descritos.

Además, esta identificación se ha facilitado a las dotaciones en servicio que no han tardado en localizar al individuo y han procedido a su identificación, detención y traslado a dependencias policiales por el robo en el primer vehículo.

Una vez en dependencias policiales, al detenido se le han localizado ocultas entre sus ropas una elevada cantidad de dinero y otras tarjetas bancarias a nombre de otra persona diferente al propietario del primer robo.

Puestos en contacto con esta persona, se ha podido comprobar que se había producido un robo en su vehículo que se encontraba violentado y en el que tenía la tarjeta de referencia, donde la persona víctima de estos hechos ha procedido a interponer la correspondiente denuncia.

Por todo ello, se ha procedido a la imputación de un segundo robo en interior de vehículo, realizándose los trámites oportunos y finalizados los mismos, el detenido ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente de Salamanca.