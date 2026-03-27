Detenido tras ser denunciado por su expareja de 17 años por una presunta agresión sexual en Benavente (Zamora)

ZAMORA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha quedado en libertad con medidas cautelares tras haber sido detenido por una denuncia presentada por su expareja, una joven de 17 años, por una presunta agresión sexual en Benavente (Zamora), según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

La joven se personó sobre las 00.00 del pasado martes en dependencias oficiales del Puesto Principal de Benavente para denunciar una agresión sexual cometida por parte de su expareja, sufrida en la mañana del día 23 en el domicilio del supuesto agresor.

A las 01.15 horas se procedió a la detención del supuesto autor de los hechos que puesto a disposición judicial en la mañana del día 24 y quedó en libertad con medidas cautelares.

Al parecer, ambas personas habían sido pareja hace unos meses, relación que se rompió después de que la mujer, de 17 años, denunciara al hombre, de 22, por malos tratos, según ha podido saber Europa Press en fuentes cercanas a la investigación.

El lunes ambos quedaron en el domicilio de él donde, relata la mujer, se produjo la violación.