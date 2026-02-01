Detenido tras ser sorprendido con casi 50 gramos de resina de cannabis en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Dos detenidos tras una pelea con arma blanca en un local de ocio del vallisoletano barrio de Pajarillos - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública que fue sorprendido con un trozo de resina de cannabis de casi 50 gramos, cuyo valor en el mercado ilícito alcanzaría los 332,32 euros.

Los hechos tuvieron en la tarde del pasado 30 de enero, cuando un radio patrulla rotulado conducido en la calle Linares de la capital realizaba labores preventivas de seguridad ciudadana para evitar la comisión de delitos.

A los policías les llamó la atención un varón que, al percatarse de la presencia del vehículo policial, realizó un brusco giro para alejarse de los mismos y miró nerviosamente atrás, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los agentes decidieron proceder a su identificación para comprobar si tuviera alguna requisitoria judicial o policial pendiente, si bien cuando los policías le interceptaron, el varón dio muestras de nerviosismo, por lo que realizaron un cacheo preventivo de seguridad, momento en el que encontraron en el bolsillo interior de su cazadora un trozo de una sustancia marrón vegetal prensada, al parecer droga.

Comprobados los antecedentes del hombre, a quien le constaban ocho detenciones policiales anteriores por diferentes delitos, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública y a su traslado a dependencias de la Comisaría de Policía Nacional de distrito de Valladolid - Delicias.

Una vez allí se dio continuidad al atestado policial que arrojó un resultado positivo la sustancia intervenida al drogo test como resina de cannabis y un peso bruto de 49,09 gramos.

El detenido fue oído en declaración en presencia de su abogado y tras poner a disposición de la autoridad judicial el atestado policial instruido, quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.