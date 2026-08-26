Detenido tras ser sorprendido cuanto intentaba manipular la ventanilla de un coche para robar en Salamanca

SALAMANCA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de un turismo, tras ser pillado mientras manipulaba la ventanilla con unos alicates.

La actuación tuvo lugar cuando los agentes recibieron un aviso que alertaba de la presencia de un individuo que observaba el interior de varios vehículos y manipulaba sus manillas.

Pocos minutos después, se recibió un nuevo aviso de un testigo que había observado desde su domicilio cómo el mismo hombre, cuyas características coincidían con las facilitadas anteriormente, utilizaba unos alicates para ejercer fuerza sobre la ventanilla de un turismo estacionado en la vía pública.

Los agentes desplazados al lugar comprobaron los daños ocasionados en el vehículo y realizaron las correspondientes gestiones para identificar a su propietario y poner los hechos en su conocimiento.

Posteriormente, los agentes localizaron al sospechoso en las inmediaciones y le intervinieron unos alicates y diversos efectos, entre ellos varias llaves de vehículos, mandos de garaje, un monedero y diferentes objetos cuya procedencia se está investigando.

Tras las comprobaciones realizadas y ante los indicios existentes sobre su participación en el robo con fuerza, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de los hechos, según ha detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Una vez finalizados los trámites documentales, el detenido ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.