Detenido tras ser sorprendido mientras intentaba sustraer bebidas en un escenario de Las Moreras en Valladolid - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia tras haber sido sorprendido cuando intentaba sustraer paquetes de bebidas en un escenario montado en el paseo Marcelino Martín el Catarro con motivo de las fiestas patronales.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana del sábado, cuando una dotación de Policía Nacional uniformada se encontraba muy próxima a la zona de la Playa de las Moreras mientras realizaba labores preventivas de seguridad ciudadana, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

Fue entonces cuando esta dotación fue comisionada para dirigirse al escenario montado para actuaciones en el paseo Marcelino Martín el Catarro donde, al parecer, dos vigilantes tenían retenido a un hombre por robo.

A su llegada, los agentes se entrevistaron con dos vigilantes que les relataron que habían sorprendido en el interior de una zona acotada, que estaba perfectamente cerrada al público, a un hombre, que había accedido al forzar unas vallas para sustraer paquetes de bebidas.

Al verse sorprendido arremetió contra uno de los vigilantes e intentó huir sin conseguirlo, por lo que fue reducido por los dos empleados de seguridad.

Los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia, trasladándolo a dependencias policiales para su custodia, hasta que ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.