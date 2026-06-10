Detenido en Soria por agredir sexualmente a su sobrina, menor de edad

Comisaría Provincial de Soria. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA

SORIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Soria a un varón como presunto autor de una agresión sexual a su sobrina, menor de edad, a la que realizó tocamientos en sus partes íntimas, han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos se produjeron el pasado sábado, cuando la víctima se encontraba en el domicilio de su tío cuando este comenzó a realizar tocamientos en las partes íntimas de la menor a pesar del rechazo de la joven.

Para evitar que continuara la agresión la joven huyó del lugar para ir a refugiarse a casa de una amiga desde donde llamó a la Policía, cuyos agentes, "rápidamente" y tras haber escuchado el testimonio de la menor, lograron localizar al presunto autor de los hechos, le detuvieron y trasladaron a dependencias policiales.

A la finalización de las diligencias policiales el detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción de Soria.