Detenido por la sustracción de gasoil en tres vehículos en Tordesillas

Imagen facilitada por la Guardia Civil sobre la detención de un hombre por la sustracción de gasoil en tres vehículos en Tordesillas - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido detenido como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza consistente en la sustracción de gasoil en tres vehículos en la localidad vallisoletana de Tordesillas, uno aparcado en un garaje comunitario y los otros dos en la vía pública, ha informado la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron en la noche del 27 al 28 de diciembre tras lo que tres vecinos se personaron en el Puesto de la Guardia Civil de Tordesillas para denunciar que sus vehículos habían sido objeto de un robo y precisaron que en todos los casos el autor habría fracturado el depósito de combustible para sustraer el gasoil.

Uno de los perjudicados informó de que su vehículo se encontraba estacionado en el interior de un garaje comunitario y aportó una factura de reparación por importe de 969,02 euros. Por su parte, los otros dos vehículos afectados estaban estacionados en la vía pública.

La Guardia Civil ha explicado que durante la inspección ocular, los agentes localizaron bajo uno de los vehículos un recipiente utilizado para recoger el gasoil, elemento que se observó posteriormente en las grabaciones de seguridad del garaje comunitario.

Tras solicitar y analizar las imágenes los investigadores comprobaron que un vehículo accedía al garaje y era conducido "sin género de dudas" por el varón finalmente detenido. En las grabaciones se observó además que ese vehículo estacionaba junto a la plaza del vehículo afectado y, tras manipular el depósito, el autor de los hechos procedía a la sustracción del combustible.

La investigación culminó con la identificación y detención del presunto autor, que, junto a las diligencias, fue puesto a disposición judicial.