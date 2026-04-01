Detenido por tentativa de homicidio tras apuñalar por la espalda a un joven en Salamanca

SALAMANCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, por un delito de homicidio doloso en grado de tentativa, que apuñaló por la espalda a un joven con un arma blanca el pasado sábado en la Plaza Mayor de Salamanca.

Los hechos tuvieron lugar el mencionado día cuando la victima recibió una puñalada por la espalda por parte de un individuo perteneciente que formaba parte de un grupo de jóvenes.

Fruto de la agresión con arma blanca el joven tuvo que ser trasladado urgentemente al hospital para ser atendido de las graves lesiones sufridas, según han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Previamente al apuñalamiento recibido habría habido unos puñetazos entre el grupo en el que se encontraba el agresor y el de la víctima y las personas que lo acompañaban.

Durante dicha refriega es cuando habría recibido la agresión con arma blanca por la espalda por uno de los jóvenes que integraban ese grupo.

Cuando las dotaciones policiales llegaron al lugar, además de atender a la víctima y esperar la llegada de las dotaciones sanitarias, comenzaron a recabar datos de los hechos para ser luego aportados a la investigación.

Fruto de la misma, se pudo determinar la identidad de los integrantes del grupo agresor, así como la del autor de la agresión con arma blanca.

En el día de ayer se procedió a la detención del mismo y a su traslado a dependencias policiales donde se instruyó el correspondiente atestado. Finalizado el mismo, el detenido pasó a disposición del órgano judicial oportuno.