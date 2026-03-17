Un detenido por tráfico de drogas en Valencia de Don Juan (León) que portaba 150 gramos de cocaína en el coche

Paquete con unos 150 gramos de cocaína decomisados en el interior del vehículo que conducía el detenido en Valencia de Don Juan (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 35 años en el casco urbano de Valencia de Don Juan (León), como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras comprobar que portaba 150 gramos de cocaína en el vehículo que conducía.

Los hechos ocurrieron sobre las 8.45 horas del pasado sábado, día 14 de marzo, cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de León identificó un turismo que circulaba de una manera sospechosa por el casco urbano de la citada localidad, por lo que los agentes procedieron a realizar un registro del interior del vehículo.

En dicho registro localizaron un paquete envuelto en plástico y cerrado con celofán que contenía en su interior unos 150 gramos de una sustancia de color blanco, que resultó ser cocaína, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Ante estos hechos se procedió a la intervención de la droga y a la detención del varón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas para su posterior traslado al cuartel de Valencia de Don Juan, donde se instruyeron las correspondientes diligencias para su remisión a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León en funciones de Guardia.

Esta actuación se enmarca en los dispositivos habituales que lleva a cabo la Guardia Civil para prevenir y combatir el tráfico de estupefacientes en zonas rurales de la provincia de León.