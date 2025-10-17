Un detenido en Valladolid por 18 delitos de robo con fuerza en interior de vehículos y otro en búsqueda

VALLADOLID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido detenido en el barrio de Las Delicias de Valladolid como presunto autor de 18 delitos de robo con fuerza en interior de vehículos, según ha informado la Policía Nacional que ha precisado que busca a otra persona presuntamente implicada en los hechos.

La detención tuvo lugar el pasado 8 de octubre cuando los agentes, conocedores del individuo por intervenciones previas, observaron a este hombre cuando accedía con una bicicleta a un portal de la zona donde fue interceptado.

Tras proceder a su identificación, se confirmó su implicación en los hechos investigados desde el pasado 21 de mayo por lo que fue detenido y trasladado a dependencias policiales para continuar con las diligencias oportunas. La autoridad judicial decretó su puesta en libertad.

La Policía ha informado de que en el momento de la detención este hombre portaba una bicicleta de apariencia nueva cuya propiedad no pudo acreditar, además de un teléfono móvil de alta gama, efectos que fueron intervenidos para verificar su posible relación con otros hechos delictivos.

Por su parte, respecto al segundo implicado las gestiones de localización y detención han resultado "infructuosas" por lo que se le ha grabado una búsqueda con interés policial de localización y detención, han informado las mismas fuentes.

Los hechos se remontan al pasado 21 de mayo cuando se presentaron diferentes denuncias por robos con fuerza en interior de vehículos tanto consumados como en grado de tentativa. En concreto y según han informado las mismas fuentes, ese día se denunciaron dos robos con fuerza en interior de vehículo y tres tentativas en un garaje comunitario y el día 27 del mismo mes se denunciaron tres delitos de robo con fuerza y una tentativa de robo en vehículos estacionados en la vía pública.

Posteriormente el 5 de junio se denunció un robo con fuerza también en vía pública y un día después se denunciaron cinco robos con fuerza y tres tentativas de robo varios hechos ocurridos en un garaje comunitario.

Agentes de la Policía Nacional especializados en este tipo de hechos delictivos iniciaron las gestiones oportunas para el esclarecimiento de los hechos y para determinar la autoría de los mismos, lo que llevó a identificar a dos varones implicados en los robos con fuerza en interior de vehículos.

La Policía ha explicado que ambas personas comparten 'modus operandi', bien mediante fractura de ventanilla o forzamiento de las cerraduras de los vehículos, y son delincuentes habituales y especializados en este tipo delictivo por los que suman 22 detenciones. Además, se ha podido constatar la venta de algunos de los efectos sustraídos de los vehículos en un espacio de tiempo muy cercano a la consecución de los robos.

Una vez identificados los presuntos autores se iniciaban las gestiones para su localización y detención.