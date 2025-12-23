Detenido en Valladolid por agredir con una silla a su pareja, de la que está en trámites de separación

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Valladolid. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Municipal de Valladolid han detenido a un varón de 32 años por agredir a su pareja, de quien se encuentra en trámites de separación, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se han producido en torno a las 23.15 horas de este lunes, día 22, en la zona de Rondilla, donde la pareja mantuvo una discusión en el domicilio y los familiares salieron a la calle para dar aviso a una patrulla que en ese momento pasaba por el lugar.

Los agentes acudieron al domicilio, cuya puerta abrió el varón, quien reconoció que se había producido una discusión motivada por la cena, pero negó que hubiera agredido a la mujer, de 31 años.

Sin embargo, la víctima, que se encontraba en el domicilio llorando, manifestó a los agentes que el varón le había lanzado una silla que los policías pudieron observar en el suelo, por lo que procedieron a su detención.

A pesar de las manifestaciones del detenido, las mismas fuentes han apuntado que la discusión pudo originarse porque la pareja se encuentra en trámites de separación, algo que el presunto agresor no asume.