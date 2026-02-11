Detenido en Valladolid por amenazar de muerte a su pareja si no abandonaba el domicilio

VALLADOLID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 37 años ha sido detenido en la capital vallisoletana como presunto autor de un delito de violencia de género por amenazar de muerte a su pareja, una mujer nacida en el año 2000, si no abandonaba el domicilio común.

Según ha informado la Policía Municipal, los hechos han ocurrido en torno a las 08.00 horas del martes, 10 de febrero, en el barrio de La Farola. Una persona alertó al 092 de que se estaba produciendo una fuerte discusión en una vivienda.

Los agentes acudieron al lugar de los hechos donde se entrevistaron con la mujer que aseguró que había sido amenazada de muerte por su pareja en el caso de que no se fuese del domicilio. Además, explicó que fue empujada contra la pared y que el varón estropeó su teléfono móvil que rompió en el suelo.

La mujer aseguró que no había sufrido antes un episodio violento por parte de su pareja. Asimismo, recibió asistencia por parte del servicio de atención a víctimas de violencia de género de la Policía tras lo que fue derivada a un lugar seguro.

