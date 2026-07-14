Detenido en Valladolid por amenazas en un parque de Las Delicias en el que se enfrentó a un menor de 15 años

Archivo - Sucesos.- Cuatro detenidos en Soria tras participar en una pelea y agredir a varios policías - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Valladolid a un hombre por amenazas en un parque de Delicias, donde se enfrentó a un menor de 15 años que se defendió a golpes.

La intervención se produjo en torno a las 23.00 horas después de una llamada que alertaba de una pelea en el parque de La Paz y de un hombre que portaba un arma blanca, por lo que hasta el lugar se dirigieron agentes de Policía Nacional que se encontraron a un grupo numeroso de niños y una mujer que les indicaron la dirección de huida de un varón, presunto autor de las amenazas.

Los agentes lo localizaron en una calle próxima y procedieron a interceptarlo para esclarecer lo ocurrido, han informado a Europa Press fuentes policiales.

El hombre presentaba numerosas manchas de sangre y, según los testigos presenciales, se había enfrentado a un menor de 15 años al que golpeó sorpresivamente y amenazó de muerte, ante lo cual la víctima se defendió a golpes.

Los testigos y la víctima confirmaron a los policías que el presunto agresor portaba un arma blanca en su mano, si bien los agentes no la localizaron.

Según una persona presente, este individuo ya había protagonizado episodios violentos en días anteriores en los que había amenazado a los menores que solían frecuentar el parque.

Por todo ello, los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de amenazas, tras lo que fue trasladado a dependencias policiales para su custodia.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.