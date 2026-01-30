Detenido en Valladolid por amenazas con una pistola de aire tras una riña por el juego de una tragaperras

Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido detenido en la capital vallisoletana como presunto autor de un delito de amenazas al cliente de un establecimiento de ocio al que amenazó con una pistola de aire comprimido tras una "acalorada discusión" por el juego de una máquina tragaperras, según ha informado este viernes la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron a última hora de la noche del pasado lunes, 26 de enero, cuando agentes de Policía Nacional fueron comisionados por la Sala 091 para dirigirse a la Avenida Segovia, donde un ciudadano había alertado de que otro varón le había amenazado con una pistola.

A su llegada, varias personas situadas a las puertas de un establecimiento de ocio señalaron como el portador del arma a un individuo que en ese momento se encontraba jugando en una máquina recreativa.

Los agentes accedieron al local, inmovilizaron al sospechoso y a través de un cacheo superficial localizaron una pistola de aire comprimido de calibre 4.5 mm que tenía oculta en la parte delantera del pantalón.

El arma fue intervenida junto con un cargador para 20 bolas de acero y ocho proyectiles esféricos. Una vez asegurada la situación, los agentes recabaron el testimonio del requirente y de los testigos que explicaron que el hombre había jugando durante unos instantes en la máquina tragaperras.

Al parecer, otro cliente comenzó a jugar utilizando el crédito que había quedado en la máquina y al advertirlo el primero ambos iniciaron una "discusión acalorada", durante la que el primer jugador amenazó con "ir a casa a por una pistola" y "pegar dos tiros", tras lo que abandonó el local acto seguido.

La Policía ha explicado que los presentes percibieron la amenaza como real por lo que la víctima se marchó del lugar. Minutos después, los testigos observaron que el primer individuo regresaba al establecimiento con una pistola de color negro tras lo que volvió a gritar su intención de disparar. Los presentes ocultaron tras un vehículo y avisaron de a la Policía Nacional que procedió a la detención.

El detenido fue trasladado a Dependencias de la Comisaría Provincial de Policía Nacional para la tramitación de las diligencias correspondientes donde fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.