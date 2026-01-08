Detenido en Valladolid cuando iba a refugiarse a su casa después de robar en una peluquería

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid un repartidor por llevarse un móvil de una pizzería a la que fue a recoger un pedido - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un individuo con 21 antecedentes cuando acudía a refugiarse en su domicilio después de haber robado en una peluquería de la ciudad, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se han producido en la madrugada de este 7 de enero, cuando una central de alarmas dio aviso de que había saltado la alarma de una peluquería sita en la capital, por lo que una patrulla de la Policía que se encontraba en las cercanías acudió al lugar para corroborar que se había forzado el establecimiento, sin poder localizar al autor o autores, tras lo que se puso en contacto con un responsable del local que acudió al momento.

Los agentes, en compañía del responsable, localizaron en el local un martillo y unos guantes y el propietario sólo echó en falta dinero en metálico que había en el interior de un cajetín forzado, en concreto monedas de un euro, que se utilizaba para cambio.

Los agentes de Policía Nacional, por la ubicación del comercio y el modus operandi para forzarlo, sospecharon de la autoría de un individuo conocido de los policías por haber protagonizado otros delitos contra el patrimonio y al que le constan en las bases de datos policiales un total de 21 detenciones, por lo que avisaron a otros indicativos para intentar localizarlo.

Así, una dotación localizó al presunto autor en las inmediaciones de su domicilio justo cuando intentaba refugiarse en el mismo y, pese a que quiso eludir la acción policial, fue interceptado antes de que pudiese ponerse a resguardo en su casa.

En un primer cacheo que se le practicó por motivos de seguridad, se localizaron las monedas que faltaban del comercio. Por todo esto, los agentes procedieron a la detención de este hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza y fue trasladado a dependencias de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Valladolid, donde ha permanecido bajo custodia.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad con la obligación de comparecer ante la justicia cuando sea recurrido para ello.