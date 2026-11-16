Detenido en Valladolid por cuarta vez en menos de veinte días a un hombre por robos en un bar y una panadería

Archivo - Detenido un joven en Valladolid por amenazar a otro con un cuchillo de grandes dimensiones. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre, al que le constan 33 detenciones anteriores, como presunto autor de dos robos con fuerza cometidos en un bar y una panadería de la capital vallisoletana los días 7 y 10 de noviembre, hechos tras los cuales la autoridad judicial ha decretado su inmediato ingreso en prisión.

Con este arresto, practicado en la tarde del 11 de noviembre, el sospechoso ha sido apresado en cuatro ocasiones en los últimos veinte días y se le han imputado un total de once delitos de robo con fuerza en establecimientos, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

El primero de estos últimos asaltos se denunció el 7 de noviembre por parte del responsable de un bar de la ciudad. Un varón había forzado la verja de entrada para acceder al local y, tras revolver el interior, había sustraído unos 1.850 euros en efectivo de la caja registradora, el bote de propinas y el premio de un torneo de futbolín que se celebraba en el establecimiento.

De la misma manera, el responsable de una panadería denunció el 10 de noviembre otro robo cometido durante esa madrugada en su negocio. En esta ocasión, un hombre había forzado igualmente el acceso al local y se había llevado unos 200 euros en monedas del cajetín de la caja registradora.

Tras las pesquisas llevadas a cabo, los investigadores de la Policía Nacional han identificado plenamente al presunto autor, un delincuente multirreincidente conocido por los agentes de Valladolid. Finalmente, policías uniformados detuvieron al sospechoso en las inmediaciones de su domicilio en la tarde del pasado 11 de noviembre.

Una vez arrestado, el hombre fue trasladado a dependencias policiales, donde permaneció bajo custodia mientras se han tramitado las diligencias oportunas. Posteriormente, el detenido pasó a disposición de la autoridad judicial competente, que ordenó su inmediato ingreso en prisión