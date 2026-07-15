Detenido en Valladolid un delincuente en fuga tras una persecución por varios tejados

Sucesos.- Detenido en Fuenlabrada por distribuir más de 16.800 productos tecnológicos falsificados por valor de 1 millón - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre con dos reclamaciones judiciales en vigor, una de búsqueda, detención e ingreso en prisión y otra de búsqueda, detención y personación, ha sido detenido en Valladolid tras protagonizar además una persecución por varios tejados y llegar a refugiarse en un domicilio ajeno donde se ocultó debajo de una cama.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, 13 de julio, en la calle Roncal de Valladolid donde una dotación de agentes uniformados de Policía Nacional de servicio vio a una mujer que transitaba por la calle y que al percatarse de la presencia policial, se dio la vuelta y se marchó a la carrera, actitud que levantó sospechas a los agentes que iniciaron su persecución por si tuviera alguna requisitoria judicial o policial en vigor.

Según ha informado la Policía Nacional, los agentes siguieron a la mujer a la carrera hasta el portal de una vivienda donde vieron a un hombre, delincuente habitual con trece antecedentes policiales y conocido por los policías, que se encontraba fugado y sobre el que estaba en vigor una orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión interesada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid.

Además, sobre el varón también había una requisitoria de un Juzgado de Instrucción de León de búsqueda, detención y personación por quebrantamiento de condena.

La mujer y el hombre cerraron la puerta a los agentes que trataron de convencer al varón para que abriese y se entregase y le informaron de las posibles consecuencias penales de negarse a obedecer las órdenes de los agentes. La Policía ha explicado que esta negociación se prolongó durante unos 10 minutos, tras lo que los policías dejaron de oír al varón y solo escucharon a la mujer.

Un policía que se encontraba vigilando desde altura las viviendas colindantes en previsión de una posible huida, vio al varón saltar la tapia de la vivienda donde se había refugiado a un solar anexo. Los policías accedieron a esa manzana ya que un vecino les franqueó el paso, rodeando la manzana para evitar la huida.

Las mismas fuentes han relatado que el individuo fue pasando por los tejados de las viviendas y a través de varios patios interiores en un intento de eludir a los policías y llegó a patear alguna puerta en otro intento para refugiarse en las casas, al mismo tiempo que ocasionó daños en "numerosas" tejas y vallas.

Posteriormente atravesó un edificio en obras, tras haber saltado unos cuatro metros de altura, y se refugió en una vivienda, de la que salió su moradora a la carrera que alertó a gritos a los agentes: "Rstá en mi patio, está en mi patio".

Los policías accedieron a la vivienda y localizaron al hombre que se había ocultado bajo una cama. Ya sin escapatoria, el varón se enfrentó a los agentes "con gran hostilidad y resistencia" por lo que los policías, tras advertirle en repetidas ocasiones, procedieron a su detención como presunto autor de un delito de allanamiento de morada y otro de resistencia/desobediencia.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales donde ha permanecido bajo custodia hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su inmediato ingreso en prisión.