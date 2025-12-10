Detenido en Valladolid al encontrarle metanfetamina y 'popper' tras ser parado por conducir con un auricular

VALLADOLID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 27 años ha sido detenido este miércoles en Valladolid por un presunto delito contra la salud pública al encontrarle agentes de la Policía Municipal un total de 6,4 gramos de metanfetamina y dos botes de 'popper' en un registro que realizaron en el turismo que conducía después de darle al alto al observar que se encontraba al volante con un auricular en uno de los oídos.

Según han informado fuentes de la Policía Municipal a Europa Press, agentes de la Policía Municipal realizaban labores propias de vigilancia en el entorno de la plaza de la Cruz Verde cuando observaron a un vehículo que se había detenido en un semáforo en rojo pero había rebasado la línea de detención.

Al ponerse a la altura del turismo observaron que el conductor llevaba una auricular en un oído, por lo que procedieron a darle el alto y comprobar los datos del turismo y el conductor.

En primer lugar comprobaron que el vehículo circulaba sin seguro, por lo que procedieron a identificar al conductor y el copiloto, al tiempo que realizaron un cacheo y registro a ambas personas así como al interior del turismo. Así, localizaron al conductor una sustancia cristalina que el individuo, de 27 años, manifestó que era metanfetamina, así como dos botes de 'popper'.

Los agentes sometieron al conductor a la prueba de drogas en la que dio positivo por metaanfeamina y anfetamina.

En el vehículo encontraron una sustancia rocosa de color blanca, perteneciente al conductor, que también resultó ser metanfetamina. En total, sumaba en posesión 6,391 gramos.

Por tales hechos los agentes procedieron a la detención del varón presunto delito sobre la saluda publica, al tiempo que se le iniciaron denuncias por circular con un vehículo sin seguro y conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

El coche fue retirado por la grúa al depósito municipal de vehículos de El Peral.