Detenido en Valladolid por enviarse fotos íntimas de una amiga tras desbloquear su móvil con huella mientras dormía

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VALLADOLID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un joven como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos tras, supuestamente, enviar imágenes íntimas desde el teléfono móvil de una amiga a su propio terminal tras desbloquearlo con la huella de la víctima mientras dormía

Los hechos han ocurrido en un domicilio del centro de la capital donde ambos pernoctaron en una habitación alquilada. El varón se ha valido de que la víctima estaba dormida para hacerse con su dispositivo y desbloquearlo mediante el uso de la huella digital de la joven.

Una vez ha accedido al terminal, el detenido ha revisado distintas conversaciones en una aplicación de mensajería instantánea. De un chat de la víctima con una familiar ha obtenido fotografías de partes íntimas de la mujer y se las ha reenviado a su teléfono.

Cuando la joven ha despertado, el presunto autor le ha confesado lo sucedido y ha accedido a borrar el material ante el requerimiento de la víctima, quien ha solicitado la presencia policial a través de la Sala CIMACC 091.

Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano se han desplazado al lugar y han procedido a la detención del joven, quien ha reconocido los hechos en todo momento. Tras ser trasladado a dependencias policiales y prestar declaración en presencia de un abogado, el varón ha quedado en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial.

Al arrestado le consta una detención anterior por otros hechos.