Detenido en Valladolid un fugitivo reclamado por Colombia por extorsión vinculado a la red criminal 'El Mesa'

Detenido en Valladolid un fugitivo buscado por Colombia por extorsión - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un fugitivo buscado por las autoridades de Colombia por un delito de extorsión que además estaría vinculado a la red criminal conocida como 'El Mesa'.

El detenido era coordinador en Bogotá de la red criminal conocida como 'El Mesa' y de buscar alianzas con organizaciones criminales europeas, según han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El grupo de Fugitivos contaba con indicios fundados de que el detenido podría encontrarse en Valladolid, por lo que trasladó dicha información a la Comisaría Provincial.

A partir de esa comunicación, el Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid inició un "arduo trabajo" de investigación, que permitió localizar al individuo y proceder a su detención en la mañana de ayer.