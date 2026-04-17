Detenido en Valladolid por grabar con cámaras infrarrojas ocultas a mujeres en momentos íntimos o desnudas

Archivo - Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un varón de 36 años por grabar con cámaras infrarrojas ocultas a mujeres, algunas de ellas menores, en momentos íntimos o desnudas, en una investigación que ha permitido detectar 146 víctimas, aunque sólo se ha identificado a dos y han manifestado su intención de denunciar los hechos.

Al individuo, que fue detenido por hechos similares en el año 2022, se la atribuyen delitos contra la intimidad y de corrupción de menores, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se remontan a las 4.00 horas del 6 de septiembre de 2025 (primer sábado de las fiestas patronales de la ciudad), cuando agentes de la Policía Municipal de Valladolid identificaron a un hombre en la Playa de las Moreras donde al parecer estaba oculto tomando imágenes de mujeres en momentos de intimidad. Los agentes intervinieron al hombre dos cámaras inalámbricas de grabación infrarroja, dos teléfonos móviles y una batería externa.

Cuando los agentes del Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de estos hechos, solicitaron al juzgado competente que les autorizase a acceder y extraer el contenido de estos dispositivos para su posterior análisis, dado que este individuo fue imputado por agentes del Cuerpo el pasado 2022 como presunto autor de otro delito contra la intimidad.

En esa ocasión los agentes de Policía Nacional lo detuvieron tras ser sorprendido en las instalaciones de la Feria de Valladolid durante la celebración del Salón del Cómic y del Manga, cuando grababa a una joven que se encontraba en el interior de los aseos femeninos.

Los agentes del Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial han desarrollado una ardua investigación mediante el uso de sofisticadas herramientas tecnológicas para evitar las medidas de seguridad con las que protegía este hombre los archivos en los terminales intervenidos.

Los investigadores obtuvieron 94 archivos del interior de los dos teléfonos móviles, en concreto 89 archivos de un terminal y cinco de otro y, en el posterior análisis y visionado de esos archivos, se consolidaron 146 detecciones de víctimas en lo que parecen ser momentos de intimidad, tanto en ropa interior como desnudas.

EN ASESO Y LA CALLE

La inmensa mayoría de las personas que aparecían eran mujeres, pero también había menores de edad en unas imágenes que habían sido obtenidas en entornos de aseos de espacios privados así como en la vía pública.

Tres de estos videos fueron grabados momentos antes de que fuera identificado en la Playa de las Moreras, han apuntado las mismas fuentes.

En esas grabaciones los investigadores apreciaron como en seis ocasiones aparecía el presunto autor y se dirigía hacia donde estaban ocultas las cámaras para manipularlas y así corregir los planos de enfoque de imágenes.

Pese a que las cámaras inalámbricas infrarrojas tenían sendas tarjetas de memoria, las herramientas forenses empleadas para su análisis no han obtenido ningún archivo o imagen.

Tras recabar toda la información y habiendo finalizado el meticuloso análisis de los archivos obtenidos, el pasado 16 de marzo los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención de este hombre de 36 años de edad como presunto autor de un delito contra la intimidad y otro delito de corrupción de menores.

Al detenido se le tomó declaración en presencia de su abogado en las dependencias de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Valladolid, tras lo que quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.

Las pesquisas para identificar y localizar a las víctimas de estos hechos han tenido continuidad hasta ahora, habiéndose identificado de momento a dos víctimas, que han manifestado su intención de presentar denuncia por lo acontecido. El atestado policial instruido así como todas las evidencias obtenidas se han puesto en conocimiento de la autoridad judicial.