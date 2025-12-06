Detenido en Valladolid por herir con un cuchillo a su padre, en silla de ruedas, y robarle 1.500 euros. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia sobre su propio padre, postrado en una silla de ruedas y al que hirió en un brazo con un cuchillo para robarle 1.500 euros, así como por otro delito de quebrantamiento de condena, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Varias dotaciones de la Policía Nacional acudieron este pasado miércoles a un domicilio de la capital comisionadas por la sala CIMACC 091, donde el hijo del requiriente, según denunció la víctima, le había agredido y robado.

Cuando los agentes se personaron en el lugar se entrevistaron con un hombre mayor en silla de ruedas. La víctima les relató cómo esa misma madrugada, su hijo, el cual tenía una orden de alejamiento en vigor respecto a sus progenitores, había llamado insistentemente a la puerta sobre la 01:30 horas, y al no abrirle, se había marchado del lugar.

Cuando por la mañana la madre se marchó del domicilio, el presunto autor volvió y consiguió acceder al interior, donde valiéndose de un cuchillo, amenazó a su padre y le exigió que le entregara dinero, llegando a producirle un corte en el brazo, para acto seguido rebuscar entre los cajones y los armarios. En uno de ellos encontró 1.500 euros en efectivo que sus padres guardaban y tras cogerlos y arrebatar el teléfono móvil a su padre, abandonó la vivienda.

Los agentes de Policía Nacional facilitaron una descripción física y de la vestimenta del presunto autor a través de la malla de comunicaciones. Minutos después, una furgoneta rotulada con agentes uniformados de la Unidad de Prevención y Reacción localizó en las inmediaciones de la Plaza Circular al presunto autor a quien conocían de otras actuaciones.

Al percatarse de la presencia policial, el hombre se dio a la fuga a la carrera, siendo perseguido por los agentes a pie, hasta que le dieron alcance en la confluencia de calle Industria con calle Bailarín Vicente Escudero. Pese a la agresividad y resistencia del hombre, los policías lograron detenerle como presunto autor de un delito de robo con violencia y otro de quebrantamiento de condena.

FUERTE RESISTENCIA

Tras introducirlo en un vehículo para llevarlo a dependencias policiales, el detenido llegó a desencajar durante el traslado la ventana trasera del radio patrulla a base de patadas.

El detenido fue trasladado nuevamente al Hospital Clínico Universitario para ser asistido por personal médico dado su gran estado de agresividad. En las dependencias medicas el hombre siguió intentando agredir a todo el personal sanitario que estaba a su alcance, llegando a amenazar a los agentes que le custodiaban con la vía que le habían practicado y que se arrancó.

El detenido ha pasado a disposición judicial, que ha decretado su inmediato ingreso en prisión.