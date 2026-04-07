Detenido en Valladolid tras herir con una navaja a su cuñado y a su hermana en presencia de un menor

Archivo - Detenido en Toledo un año después de fugarse tras apuñalar a su expareja con un destornillador - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN - Archivo

VALLADOLID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas, tras supuestamente agredir con una navaja a su cuñado y a su hermana en un domicilio de la capital, hechos que ocurrieron en presencia del hijo menor de edad de la pareja.

La intervención se ha producido durante la madrugada de este martes, 7 de abril, después de que varias llamadas al 091 alertaran sobre una fuerte discusión en una vivienda a las 00.30 horas, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

A su llegada, los policías han localizado en la vía pública a una mujer en estado de gran nerviosismo, quien ha manifestado que su cuñado les había amenazado con un arma blanca antes de darse a la fuga.

Mientras uno de los agentes atendía a las víctimas, el otro ha iniciado la persecución del sospechoso, quien ha arrojado al suelo una navaja con una hoja de 10 centímetros de longitud antes de ser interceptado en la calle Puente Colgante.

El matrimonio presentaba heridas leves a consecuencia del enfrentamiento con el agresor, quien, según las investigaciones, se habría personado en el domicilio en un estado "muy agresivo" tras haber discutido previamente con su propia pareja, hermana de la mujer agredida. Un equipo médico del Servicio de Emergencias 112 ha atendido a los heridos en el mismo lugar de los hechos.

El detenido, que cuenta con antecedentes por riña tumultuaria y atentado a agente de la autoridad, ha mantenido una actitud "extremadamente hostil" durante su traslado a dependencias policiales. Tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente, se ha decretado su libertad.