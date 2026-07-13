Detenido en Valladolid un hombre totalmente desnudo tras agredir a dos agentes de la Policía Municipal

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Local de Valladolid - POLICÍA LOCAL - Archivo

VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal ha detenido a un varón de 49 años por delito de atentado tras agredir a dos agentes que pretendían identificarle cuando se encontraba totalmente desnudo en la vía pública, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

Los hechos se produjeron sobre las 19 horas del pasado sábado, día 11 de julio, cuando una patrulla de la Policía Local fue comisionada para que se acercara hasta el Paseo Juan Carlos I, a la altura del Parque de Canterac, donde, al parecer, un hombre deambulaba totalmente desnudo.

Una vez en el lugar, los agentes localizaron al citado individuo, a quien pidieron que le acompañara a un lugar más discreto debido a que se encontraba totalmente desnudo y, además, mantenía un relato incoherente.

Sin embargo, el varón, lejos de atender tales requerimientos, propinó un empujón a uno de los agentes y trató de huir del lugar. El otro policía salió tras él pero, al igual que en el caso anterior, respondió con un empujón que hizo caer al funcionario.

Finalmente, ambos policías, con el auxilio de otros ciudadanos, lograron reducir a esta persona y 'engrilletarla' para, acto seguido, trasladarla hasta dependencias policiales acusado de un delito de atentado.