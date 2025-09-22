Detenido en Valladolid tras intentar robar un patinete y sorprenderle el dueño, al que lanzó el vehículo

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un individuo que trató de robar un patinete y fue sorprendido por el dueño, con el que forcejeó y lanzó el vehículo, lo que le causó lesiones en un tobillo.

Los hechos se produjeron en torno al mediodía del viernes, 19 de septiembre, en la Plaza Colón, donde agentes de la Policía Nacional se encontraban parados en un semáforo cuando observaron un forcejeo entre dos personas, por lo que se apearon rápidamente del vehículo y se dirigieron al lugar de los hechos. En ese momento, uno de los varones intentó huir al percatarse de la presencia policial, aunque fue alcanzado a escasos metros.

En el lugar se encontraba un varón que manifestó haber observado cómo el sujeto cortaba el candado de su patinete con la intención de sustraerlo. Al ser sorprendido, el presunto autor intentó arrebatarle el vehículo, se inició un forcejeo en el que, con ánimo de apropiarse del patinete, propinó un empujón a la víctima y posteriormente le lanzó el mismo, lo que le causó lesiones en el tobillo. El forcejeo continuó hasta la llegada de los agentes.

La víctima fue informada de sus derechos y manifestó su intención de realizar parte de lesiones previo a interponer la correspondiente denuncia en dependencias policiales. Los agentes constataron la herida en el tobillo y localizaron en el suelo el candado cortado, que fue recogido como prueba.

Durante la inspección del entorno, se halló en una bicicleta un alicate de corte que también fue intervenido. El agresor afirmó que la bicicleta era de su propiedad y los agentes comprobaron que coincidía la llave del candado con la que portaba. En el cacheo posterior, se le encontraron otro alicate y un candado nuevo, ambos incorporados a la diligencia.

Por todo lo anterior, se procedió a la detención del varón y se intervino la bicicleta al no poder acreditar su legítima procedencia. Por su parte, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.