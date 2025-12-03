Detenido en Valladolid un matrimonio por agredirse mutuamente tras una discusión por su hijo de un año

Archivo - Agente de la policía municipal. - POLICÍA MUNICIPAL - Archivo

VALLADOLID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Municipal han detenido en Valladolid a un matrimonio por agredirse mutuamente en un domicilio tras mantener una discusión motivada por su hijo, de un año de edad.

Los hechos se han producido en torno a las 1.35 horas de este miércoles, cuando se requirió a los agentes para acudir a un domicilio situado en el barrio Nuevo Hospital de la capital vallisoletana por una discusión entre una pareja después de una llamada al 112 por parte del varón, han informado a Europa Press fuentes policiales.

A su llegada, el hombre, de 41 años, abrió la puerta a los agentes, que pudieron observar una herida sangrante a la altura de la ceja y manifestó que le había agredido su pareja por una disputa por el hijo menor de ambos. Además el varón mostró arañazos en el costado izquierdo.

Los policías se entrevistaron por separado con la mujer, de 28 años, quien manifestó que su marido llevaba unos días fuera del domicilio y que había regresado al no poder hacerse cargo ella del niño y, al volver a la vivienda, había surgido una disputa, en el marco de la cual se produjo un forcejeo. La mujer presentaba lesiones en el brazo, erosiones en el cuello y un golpe en el costado.

Tras las manifestaciones de ambos, los agentes procedieron a su detención por un delito de violencia de género y doméstica, mientras que el menor se quedó en la vivienda a cargo de un familiar.