Detenido en Valladolid un multirreincidente por robar 800 euros en una frutería de Las Delicias

Reconocen el derecho de un inspector jefe de Policía Nacional a cobrar lo mismo que en puesto idéntico en Madrid - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la madrugada del pasado martes a un varón multirreincidente en delitos contra el patrimonio, como presunto autor del robo de 800 euros cometido el pasado 16 de mayo en una frutería de Valladolid, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Este pasado lunes, un ciudadano presentó denuncia en la que explicó que, sobre las 07.00 horas del 16 de mayo, mientras se encontraba en la cámara frigorífica de su frutería, un varón accedió al interior del local y se dirigió directamente a la caja registradora, de la que sustrajo ochocientos euros en billetes.

Los hechos quedaron perfectamente registrados en las cámaras de seguridad del establecimiento. Tras el visionado de las imágenes, los agentes reconocieron sin ningún género de duda al autor, un individuo sobradamente conocido por su amplio historial delictivo y por haber protagonizado numerosas intervenciones policiales previas relacionadas con delitos contra el patrimonio.

Ante ello, se comunicó el interés operativo en su localización, así como en la recuperación del dinero sustraído. Fue a las 03.35 horas de este martes cuando una dotación uniformada que realizaba labores de prevención en la Plaza de los Vadillos localizó al individuo buscado.

Tras confirmar su identidad, los agentes procedieron a su detención inmediata y su traslado a dependencias policiales para la práctica de las diligencias oportunas. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito de hurto, tras lo cual fue puesto en libertad.