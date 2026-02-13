Detenido en Valladolid oculto en el canapé de la cama tras incumplir una orden de alejamiento de su pareja

Archivo - Foto de archivo de vehículo de la Policía Municipal de Valladolid - POLICÍA DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El canapé de la cama del dormitorio, en lugar del armario, como suele ser más habitual, fue elegido por un varón para tratar de eludir a los agentes de la Policía Local de Valladolid que acudieron al domicilio de su pareja para comprobar si había incumplido la orden de alejamiento vigente, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

El incidente se produjo sobre las 10.00 horas de este jueves cuando una patrulla de la Policía Local se trasladó hasta un piso ubicado en el barrio de Parquesol tras recibir la llamada de una persona que, conocedora de la existencia de dicha orden de alejamiento, alertaba de la presencia de su vecino en el piso de la mujer de éste.

Una vez en el inmueble, la inquilina franqueó la puerta a los agentes y aseguró que se encontraba sola, si bien les autorizó para que entraran para comprobar tal extremo. Durante el recorrido por la vivienda, los funcionarios se encontraron con todas las puertas abiertas salvo al llegar al dormitorio principal, donde una vez dentro registraron el armario, sin éxito, y acto seguido hicieron lo propio con el canapé de la cama, en cuyo interior hallaron al infractor agazapado.

El citado varón, de 48 años, fue detenido por quebrantar la referida orden de alejamiento de su pareja, de la misma edad.