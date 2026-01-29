Detenido en Valladolid por ponerse violento en un bar al echarle la Policía y denunciado por llevar droga

Archivo - Suc- La noche de Halloween en Valladolid se salda con dos menores ebrias trasladadas, cinco actas y 96 denuncias - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local de Valladolid han detenido a un joven de 22 años, al que levantaron un acta por posesión de marihuna, por desobedecer a los agentes y ponerse violento cuando le "invitaron" a irse de un bar en el que causó problemas.

Los hechos se han producido en un bar de la zona de Pajarillos en torno a la 21.45 horas de este miércoles, 28 de enero, cuando el propietario del establecimiento avisó a la Policía por que había un cliente que quería "hacerse un porro" en el interior del local y además estaba armando escándalo, violento y causando problemas, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una patrulla, que encontró al joven a las puertas del bar haciéndose un "porro", por lo que los agentes le identificaron y le sometieron a un cacheo en el que le encontraron dos cogollos de marihuana, por lo que levantaron acta por posesión de droga. Además, le invitaron a irse porque el propietario del bar no quería que volviera a entrar.

Sin embargo, una media hora después se recibió una nueva llamada en la que se informaba que, de nuevo, el individuo había entrado en el establecimiento y se mostraba violento.

Los agentes regresaron otra vez al bar e invitaron a salir el joven, que mantuvo su actitud violenta y llegó a agarrar a uno de los agentes de la Policía Municipal, por lo que finalmente se le detuvo por desobediencia.