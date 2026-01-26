Detenido en Valladolid en posesión de ketamina, speed y marihuana valoradas en más de 600 euros

Archivo - Sucesos.-A prisión en Valladolid por herir a un hombre en el cuello y el brazo con un cúter al tratar de robarle - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a las 06:30 horas del día 24 de enero a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud publica, tras ocuparles los agentes distintas cantidades de ketamina, speed y marihuana valoradas en más de 600 euros, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Una dotación de Policía Nacional uniformada a bordo de un vehículo rotulado, perteneciente al Grupo de Atención al Ciudadano, se encontraba patrullando en la madrugada de este sábado, día 24, por la calle Licenciado Bellogín de la capital, en labores preventivas de seguridad ciudadana.

En ese momento, los agentes vieron a tres individuos que, al percatarse de su presencia, aceleraron el paso y se introdujeron en un vehículo a la altura de la calle Carmen Tablada, con la clara intención de eludirles y abandonar el lugar.

Ante la desconfianza que les despertó su actitud, los agentes procedieron a la identificación de los tres varones por si alguno de ellos tuviera alguna requisitoria judicial o policial en vigor. Una vez comprobada la identidad de los tres hombres, los policías realizaron un cacheo preventivo de sus pertenencias por motivos de seguridad. A uno de los hombres se le encontraron tres bolsas de plástico con auto cierre que contenían unas sustancias que el propio individuo reconoció a los agentes ser droga. Este hombre también portaba 505 euros en efectivo en diferentes billetes.

Dada la cantidad de droga y el dinero que portaba, el individuo fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y trasladado a dependencias policiales, donde se continuó con el trámite de las diligencias.

La droga intervenida dio positivo al drogo test en dependencias de la Policía Nacional. En concreto, se trataba de una bolsa con 11,44 gramos de ketamina, otra con dos gramos de speed y una tercera con un gramo de marihuana. Según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el primer semestre de 2026, la droga intervenida hubiera alcanzado un valor en el mercado ilícito de 635,86 euros.

El hombre, a quien le constaban tres detenciones policiales anteriores, dos de ellas por tráfico de drogas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial junto con el atestado instruido, que decretó su libertad.