Detenido en Valladolid en posesión de varias cantidades de drogas, entre ellas cocaína rosa

Drogas y báscula de precisión incautadas a un varón en la calle Gabilondo de Valladolid. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un varón que portaba varias cantidades de drogas, entre ellas cocaína rosa, así como una báscula de precisión.

Los hechos se han producido este jueves, 12 de marzo, en torno a las 16.15 horas, cuando una patrulla policial que circulaba por la calle Gabilondo observó a un varón que portaba un bolso de color negro y vestía gorra y capucha y que, al percatarse de la presencia policial, adoptó una actitud huidiza, agachó la cabeza para ocultar su rostro y aceleró notablemente la marcha.

Ante dicha conducta y con el fin de prevenir posibles ilícitos penales, los agentes procedieron a su identificación y, durante la actuación, observaron que el varón mostraba un excesivo nerviosismo, motivo por el cual se realizó un cacheo superficial.

De esta forma, en el interior del bolso se localizaron seis envoltorios individuales, un trozo de hachís, una báscula de precisión 'Tanita' perfectamente operativa y numerosas bolsas de plástico autocierre, han informado a Europa Press fuentes policiales.

La sustancia intervenida arrojó un peso bruto de 5,491 gramos y, dado que la cantidad superaba la considerada para consumo propio, se encontraba distribuida en seis bolsas preparadas para su venta directa y el individuo portaba utensilios habitualmente utilizados para la distribución de sustancias estupefacientes, los agentes procedieron a su detención por un presunto delito de tráfico de drogas.

POSITIVO EN EL NARCOTEST

En dependencias policiales, las sustancias fueron sometidas a la prueba drogotest y se obtuvieron resultados positivos a anfetamina y hachís. El valor total de las sustancias intervenidas asciende a 276,57 euros.

La Policía ha incidido en que los efectos intervenidos --báscula de precisión y bolsas de autocierre-- son habitualmente utilizados para la elaboración de dosis destinadas a su venta directa a consumidores finales, práctica conocida como "menudeo".

Además, ha destacado que, entre las sustancias intervenidas se encontraba cocaína rosa, también conocida como tusi o tacubi, una droga de efectos psicodélicos, altamente adictiva, que altera la percepción sensorial y puede provocar alucinaciones. Esta sustancia es especialmente apreciada en determinados ámbitos sociales y posee un valor significativamente superior en el mercado ilícito respecto a otras drogas.

El varón fue detenido y trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas y una vez finalizadas las mismas fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.