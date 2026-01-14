Detenido en Valladolid el presunto autor de la quema de once contenedores tras ser pillado 'in fraganti'. - EUROPA PRESS

El valor de los daños ha sido tasado en casi 14.000 euros

VALLADOLID, 14 Ene. (EUROPA PRESSS) -

Investigadores de la Policia Nacional en Valladolid han esclarecido la quema de once contenedores de papel en Valladolid con la detención de presunto responsable que fue pillado 'in fraganti', según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Una dotación de Policóa Municipal sorprendió el pasado 13 de enero de madrugada a un hombre en la calle Caamaño tras acercarse a un contenedor de papel en una actitud vigilante y tras, manipular algo con las manos y arrojarlo al interior del contenedor, se alejó del mismo.

Instantes después salía un denso humo del contenedor que resultaba incendiado, por lo que hasta el lugar tuvo que acudir una dotación de bomberos para sofocar el fuego. El hombre fue detenido por los agentes y trasladado a dependencias de la Policía Nacional, donde los investigadores del Grupo I de dicho cuerpo se hicieron cargo del atestado correspondiente.

Además de la quema del contenedor que motivó su detención, los agentes han podido determinar en su investigación que el individuo detenido era el autor de otros tantos incendios ocasionados en contenedores de papel. En concreto, se le imputan tres incendios el día 5 de enero en las calles Arca Real y calle Embajadores, otros tantos el día 7 de enero, esta vez en las calles Transición, Botijas y Caamaño, y por último otros tres contenedores quemados el día 9 de enero en Paseo Juan Carlos I, Embajadores y Botijas de nuevo.

El detenido siempre obraba del mismo modo, se acercaba al contenedor y prendía fuego a unos papeles arrojándolos a su interior. En todas las ocasiones los bomberos tuvieron que sofocar el fuego impidiendo que vehículos estacionados resultaran dañados por las llamas.

Desde el Ayuntamiento de Valladolid se valoró cada contenedor de papel de 3.200 litros de capacidad en 1.272,70 euros, habiendo sido afectados un total de diez contenedores en 2026.

Los agentes de la Policía Nacional también determinaron, sin ningún género de dudas, que el detenido había sido el presunto autor de la quema de otro contenedor el pasado 7 de octubre de 2025. El detenido fue oído en declaración en presencia de su abogado, y tras poner en conocimiento de la autoridad competente los hechos, el presunto autor quedó en libertad con obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello