Detenido en Valladolid por el procedimiento del tirón un bolso que fue recuperado

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un varón como presunto autor del robo de un bolso por el procedimiento del tirón, el cual se pudo recuperar junto con parte de los objetos sustraídos.

Los hechos se han producido en la madrugada del 29 de diciembre, después de que a las 23.45 horas se avisara de un robo con violencia en la calle Tahonas de Valladolid y se facilitara las características físicas del autor, han informado a Europa Press fuentes policiales.

El botín sustraído incluía un bolso, una cartera-billetero, tarjetas bancarias, tarjetas médicas, 30 euros en efectivo, una cartera tarjetero, un teléfono móvil, fundas de gafas y un talonario de recetas.

Minutos después, un indicativo de Policía Nacional localizó en el Paseo Parque Ribera de Castilla a un individuo, que coincidía plenamente con la descripción facilitada, y se encontraba fatigado y sudoroso, por lo que los agentes procedieron a su identificación.

El individuo preguntó por el motivo de la intervención y se le comunicó que podía estar implicado en un robo con violencia e intimidación, tras lo que manifestó voluntariamente que habían sido "las otras dos personas" con las que iba quienes habían huido entre los arbustos a bordo de un patinete.

SIN EXPLICACIONES

Fuentes policiales han señalado que sus respuestas resultaron incongruentes y llegó a afirmar que, si se le permitía marcharse, indicaría el lugar donde se encontraba el bolso sustraído.

Acto seguido, condujo a los agentes hasta una rampa de garaje en la calle Rondilla Santa Teresa, donde se localizó el bolso. Asimismo, en la calle Seminario, bajo un vehículo estacionado, se halló una cartera de color rosa que contenía la documentación de la víctima.

En ese momento se comunicó formalmente al individuo su detención como presunto autor del robo. Durante el cacheo superficial, los agentes localizaron en el bolsillo de su pantalón 30 euros, coincidentes con la cantidad denunciada como sustraída.

El varón fue trasladado a dependencias policiales para la tramitación del atestado y puesto en libertad una vez se finalizó el mismo y se dio cuenta a la autoridad judicial.