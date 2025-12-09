Detenido en Valladolid por robar el bolso a una mujer de avanzada edad que se apoyaba en un andador

Imagen de un furgón de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido detenido en Valladolid como presunto autor del robo con violencia de un bolso a una mujer de avanzada edad que se apoyaba en un andador, según ha informado la Policía Nacional.

Los hechos se remontan a las 10.30 horas del 7 de diciembre cuando los agentes que desarrollaban su servicio en vehículo uniformado fueron informados de un "tirón de bolso" a la altura del número 164 en el Paseo de Zorrilla por parte de un hombre que se desplazaba en bicicleta y que había huido en dirección al barrio de La Farola.

Los agentes que se encontraban próximos al lugar de los hechos se dirigieron por la carretera de la Esperanza y, al llegar a la Avenida de Irún, observaron a un individuo con las características descritas que circulaba en bicicleta por la acera en dirección contraria.

Ante la coincidencia, procedieron a su interceptación para realizar las comprobaciones oportunas. La Policía Nacional ha informado de que en el cacheo preventivo los agentes localizaron en el bolsillo del pantalón del hombre 150 euros en billetes de 10 euros "perfectamente doblados", junto con un paquete de tabaco y diversas monedas por valor de 15,90 euros. El individuo aseguró que el dinero era de su propiedad.

Por otro lado, los agentes hallaron a escasos metros y junto a unos contenedores un bolso de mujer que contenía un teléfono móvil, un juego de llaves y una cartera con documentación y un DNI. Otra dotación policial desplazada al lugar entrevistó a la víctima, que relató que el autor, vestido de negro y montado en una bicicleta vieja, le arrebató el bolso mientras lo sujetaba con su mano derecha y los mangos de su andador.

La mujer, que pudo evitar la caída al apoyarse en el andador, confirmó que el bolso sustraído contenía 150 euros en billetes de 10 euros, diversas monedas, un paquete de tabaco, un teléfono móvil, llaves de casa y documentación personal y testigos corroboraron las manifestaciones de la víctima.

Ante los indicios que situaban al individuo como responsable del robo con violencia y al encontrarse indocumentado, los agentes procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes. Una vez concluido el atestado policial se dio traslado del mismo -junto al detenido- a la autoridad judicial que decretó su inmediato ingreso en prisión.