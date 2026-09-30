Detenido en Valladolid por robar en un coche y usar la tarjeta de la víctima en varios establecimientos

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid por tratar de robar una colonia y romper la tibia a una empleada que trató de detenerlo - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo y dos delitos de estafa, ya que, presuntamente, utilizó luego una tarjeta bancaria de la víctima paga realizar pagos en distintos establecimientos, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se remontan al pasado 31 de julio, cuando la víctima denunció en las dependencias de la Policía Nacional en Valladolid el robo en el interior de un vehículo de su propiedad, con la sustracción de diversos efectos, entre ellos una tarjeta bancaria. El propietario recibió posteriormente una alerta en su teléfono móvil en la que se le comunicaban diversos cargos fraudulentos que no reconocía.

A partir de la denuncia, los investigadores iniciaron las correspondientes gestiones para determinar la identidad del autor, lo que permitió comprobar que la tarjeta sustraída había sido utilizada posteriormente en distintos establecimientos de la capital, donde se efectuaron los pagos de varias compras.

Cuando los investigadores determinaron la plena identidad del autor, se cursó una orden de detención policial que tuvo éxito la mañana del pasado 22 de septiembre en la Avenida de Segovia. Agentes uniformados de la Policía Nacional que se encontraban patrullando en la citada calle, para evitar la comisión de hechos delictivos, localizaron al presunto autor.

El varón, al percatarse de la presencia policial, aceleró el paso intentando marcharse del lugar, si bien los policías le interceptaron e identificaron plenamente y tras consultar las bases de datos policiales procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo en interior de vehículo y dos delitos de estafa.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde se continuó con el trámite del atestado. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que determinó su puesta en libertad.