Detenido en Valladolid tras robar el móvil a un viandante y romperle una rodilla. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia y otro de lesiones graves, tras arrebatar a otro un teléfono móvil y romperle la rótula de una rodilla, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Esta pasada madrugada, sobre las 05.15 horas, agentes de la Policía Nacional fueron comisionados por la sala CIMACC 091 para dirigirse a la calle Granada de Valladolid, tras recibir aviso de un viandante que alertaba de una agresión en curso.

A su llegada, los agentes localizaron a un hombre tirado en el suelo con una grave lesión en la rodilla derecha y fuertes dolores, mientras otro varón se encontraba en la esquina adyacente.

Un joven que presenció los hechos se había interpuesto entre ambos para evitar que continuara la agresión. El testigo relató que observó cómo un varón golpeaba violentamente a la víctima mientras le exigía la cartera. Al ser sorprendido, el agresor intentó justificar la situación alegando que se trataba de una pelea.

Los agentes, tras realizar un cacheo superficial de seguridad, encontraron entre las pertenencias del agresor un smartphone, una tarjeta de crédito a su nombre y unas llaves de vivienda.

Posteriormente, se comprobó que el teléfono pertenecía a la víctima, quien lo necesitaba para su traslado al centro médico. Asimismo, se hallaron próximas al lugar las llaves de un vehículo, también sustraídas, que fueron devueltas a su propietario.

La víctima manifestó que, mientras se dirigía a su domicilio, fue abordado por el agresor, quien le golpeó con un palo en las costillas, derribándole al suelo y continuando la agresión para sustraerle efectos personales.

Los agentes comisionaban una ambulancia que acudió al lugar y trasladó al herido al Hospital Universitario Río Hortega, donde se le diagnosticó una fractura en la rótula de la pierna derecha, con pronóstico grave.

El presunto autor fue detenido por un delito de robo con violencia e intimidación y otro de lesiones graves, quedando a disposición judicial. Una vez finalizado el atestado policial, el detenido ha quedado en libertad.