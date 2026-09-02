Detenido en Valladolid por romper los retrovisores de cuatro coches en Gabriel y Galán

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Valladolid ha detenido esta madrugada a un varón de 31 años por un delito de daños, concretamente por destrozar los retrovisores de cuatro vehículos estacionados en la vía pública, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La intervención policial se ha producido sobre las 02.15 horas de este miércoles, cuando se ha recibido una llamada en la que varias personas solicitaban la presencia de los agentes en la calle Gabriel y Galán, donde, según han denunciado, un varón en actitud muy agresiva se encontraba causando desperfectos en distintos vehículos.

Una vez en el lugar, los agentes han localizado a un individuo cuyas características coincidían plenamente con las descripciones aportadas por los testigos. El varón se encontraba junto a cuatro turismos que presentaban daños en sus respectivos retrovisores y, además, uno de ellos tenía una abolladura en una de sus puertas traseras.

Los agentes han interpelado al sospechoso por lo ocurrido pero el individuo no ha sido capaz de dar una explicación coherente y además ha mostrado una actitud agresiva. Sin embargo, testigos presenciales de los hechos han identificado al hombre, sin ningún género de dudas, como la persona que minutos antes la había emprendido a golpes con los coches allí aparcados.

Ante ello, el varón ha sido informado de que iba a ser detenido y, con carácter previo a su traslado a comisaría, ha sido conducido a un centro médico para ser atentido con motivo del estado agresivo y de nerviosismo que presentaba, actitud que el individuo no ha depuesto ni cuando ocupaba el vehículo policial, en cuyo interior ha ocasionado desperfectos, ni más tarde en el centro sanitario, donde ha causado igualmente daños en la mesa del médico que le ha asistido y en una papelera.

Finalmente, el detenido ha sido trasladado a comisaría como autor de un delito de daños.