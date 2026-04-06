Detenido en Valladolid el trabajador de una empresa de transporte por estafa continuada de combustible

Un agente de la Guardia Civil junto a la furgoneta - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid en el marco de la Operación "Gasoilza" ha procedido a la detención de un trabajador de una empresa de transporte de mercancías de ámbito internacional por un presunto delito de estafa continuada por un valor de 100.000 euros.

La operación policial comenzó en octubre de 2025 cuando el representante legal de la empresa interpuso una denuncia y comunicó que se habían producido "multitud de repostajes" en diferentes vehículos de la empresa en una gasolinera de una localidad de la provincia de Valladolid y esos vehículos, por su geolocalización, no sólo no habían estado en dicha gasolinera, sino que, además, constaban en otras localidades "e incluso averiados en talleres mecánicos".

La Guardia Civil ha precisado que los hechos denunciados fueron obtenidos por la propia empresa una vez realizada una auditoría interna.

Las investigaciones de la Guardia Civil consistieron, entre otras, en el visionado de las cámaras de seguridad y en la extracción, cotejo y análisis de la información de los equipos "GPS" instalados en los vehículos relacionados por la empresa.

Las pesquisas de los agentes llevaron a la realización de diferentes vigilancias en la gasolinera indicada, donde fue sorprendido al trabajador de la empresa cuando llevaba a cabo repostajes en dos bidones de 1.000 litros de capacidad en una furgoneta de su propiedad, motivo que provocó su detención por un presunto delito de estafa continuada.

La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes, que fueron entregadas al Juzgado de Guardia de Valladolid, junto con el detenido, que fue puesto en libertad con cargos por un delito de estafa continuada.